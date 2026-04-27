Алаев — о финансовых проблемах «Ростова»: «Переживания есть, но новые «Химки» не повторятся»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о финансовых проблемах «Ростова».

«Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся», — сказал Алаев «СЭ».

«Ростов» с 27 очками после 27-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче ростовчане уступили «Оренбургу» (0:1). Игра проходила 25 апреля.

В оставшихся турах команда Джонатана Альбы сыграет против махачкалинского «Динамо» (2 мая), «Акрона» (11 мая) и «Зенита» (17 мая).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max