Президент РПЛ Алаев о словах Евсеева: «Раздуваем там, где не надо»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с главным тренером «Динамо» Махачкала Вадимом Евсеевым.

«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Поставьте себя на его место. Его оштрафовали — он помолчал. Вадим Валентинович эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», — сказал Алаев «СЭ».

Ранее КДК РФС дважды штрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за нецензурную лексику в послематчевых интервью.

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