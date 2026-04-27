Боярский: «Нырки Соболева — проявление характера»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— Как вам игра Александра Соболева?

— Несмотря на промахи, включая незабитый пенальти, он очень прибавил в последнее время. Александр — полезный и прогрессирующий футболист. Можно даже назвать его одним из лучших нападающих РПЛ на данный момент.



Чем больше у него промахов, тем больше будет и попаданий. Что касается поведения: эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» — это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так.

«Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко.

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