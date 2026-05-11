Президент РПЛ Алаев рассказал, где будет кубок в последнем туре: «Фокус-покус — и там, где надо»

Президент РПЛ Александр Алаев ответил «СЭ» на вопрос, где будет кубок чемпиона России в 30-м туре.

— Где будет кубок РПЛ? — вопрос Алаеву.

— У чемпиона. Кубок получит чемпион. Задам интригу, чтобы получился фокус-покус, и кубок оказался там, где надо.

В 30-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет против «Ростова» в Ростове-на-Дону. Начало всех матчей последнего тура — в 18.00 по московскому времени.

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