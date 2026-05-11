«Спартак» — «Рубин»: Юкич сократил отставание казанцев в счете

«Рубин» сократил отставание в счете в гостевом матче со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ — 1:2.

На 90+3-й минуте гол забил Александар Юкич.