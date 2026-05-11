«Динамо» — «Краснодар»: Тюкавин, Сперцян, Кордоба выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Краснодара» на матч 29-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20.00 по местному времени.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Маринкин, Глебов, Гомес, Бителло, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Давил Рикардо, Фернандес, Майсторович, Чавес, Миранчук, Окишор, Фомин, Гладышев, Сергеев, Бабаев.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Кевин Пина, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Хмарин, Жубал, Дуглас Аугусто, Буркин, Дэвид, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краноснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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