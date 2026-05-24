Дюков: «Мы обсуждаем возможность продления контракта с Мажичем»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал судейство в сезоне-2025/26.

«Судейство стало лучше? Мы удовлетворены результатами. Большинство претензий к судьям несправедливые. Большинство из них принимается в соответствии с рекомендациями ФИФА. Правила становятся более сложными, в них становится сложнее разбираться», — сказал Дюков.

Также он прокомментировал информацию о продлении контракта с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.

«Мы обсуждаем возможность продления контракта. Мажич отмазывает судей, чтобы у него был бонус? Я не вижу такого. Сейчас я этого не вижу.

Пятибальная система оценки судей? Мажич свою работу делает неплохо. Четыре я бы поставил. Судейский корпус обновляется, появляются молодые арбитры. Молодые будут ошибаться, но мы видим много арбитров с большими перспективами», — отметил Дюков.

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