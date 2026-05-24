Мусаев — о трансферах «Краснодара»: «Больше двух ждать не стоит»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев анонсировал точечные трансферы перед сезоном-2026/27.

— Будут ли изменения в составе в следующем сезоне?

— Думаю больших закупок не будет. Точечно усилим позиции. Больше двух трансферов ждать не стоит.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял второе место в РПЛ и проиграл «Спартаку» (1:1, 3:4 пенальти) в суперфинале FONBET Кубка России.