Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Мусаев — о трансферах «Краснодара»: «Больше двух ждать не стоит»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев анонсировал точечные трансферы перед сезоном-2026/27.

— Будут ли изменения в составе в следующем сезоне?

— Думаю больших закупок не будет. Точечно усилим позиции. Больше двух трансферов ждать не стоит.

В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял второе место в РПЛ и проиграл «Спартаку» (1:1, 3:4 пенальти) в суперфинале FONBET Кубка России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
Читайте также
Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до 30 сентября
Гросси заявил о возможном отключении энергоснабжения ЗАЭС через 10 дней
У «Краснодара» шесть побед в шести турах! Жубал превращается в бомбардира
Руслан Нигматуллин: «Я верю в талант Батракова»
Ставка «Ман Сити» на 100 миллионов: с 18-летнего Буадди будут спрашивать по стандартам Родри
Актер «Обратной стороны Луны» Сергей Максимов скончался на 81-м году жизни
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Трансферы топ-клубов РПЛ в последние недели окна. Кому еще нужно усилиться
«Факел» рассматривает подписание полузащитника «Зенита» Ду Кейроса
Агент полузащитника «Ростова» Комарова о возможном уходе: «Мы не ведем переговоры с другими клубами»
Ленини назвал уход Сперцяна в «Аль-Ахли» ощутимой потерей для «Краснодара»
Источник: «Краснодар» заинтересован в подписании Карбонеро из «Интернасьонала»
Евсеев — о комплектовании состава «Динамо»: «Мы очень большую паузу взяли для переговоров, месяц практически»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дюков: «Мы обсуждаем возможность продления контракта с Мажичем»

В шорт-лист «Акрона» вошли около пяти российских и иностранных тренеров
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости