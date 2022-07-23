В «Оренбурге» назвали напряженной разгромную победу над «Уралом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в рамках второго тура РПЛ.

«Очень хорошая, напряженная игра. Много было единоборств, мало нарушений. Положительные эмоции и по счету, и по игре. Спасибо игрокам, что боролись. Мы смотрим, как мы укомплектовались, как готовы новички. О следующих целях будем говорить в понедельник», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» одержал первую победу после возвращения в премьер-лигу.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 31 июля.