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Сегодня, 19:44

В «Оренбурге» назвали напряженной разгромную победу над «Уралом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уралом» (3:0) в рамках второго тура РПЛ.

«Очень хорошая, напряженная игра. Много было единоборств, мало нарушений. Положительные эмоции и по счету, и по игре. Спасибо игрокам, что боролись. Мы смотрим, как мы укомплектовались, как готовы новички. О следующих целях будем говорить в понедельник», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» одержал первую победу после возвращения в премьер-лигу.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет против «Спартака». Встреча пройдет 31 июля.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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