Хиддинк заявил, что Семак может повторить его результаты со сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С того момента петербуржцы четыре раза подряд становились чемпионами России.