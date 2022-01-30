Пресняков назвал переход Жиго в «Марсель» огромной потерей для «Спартака»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Для «Спартака» — это огромная потеря. Жиго — один из немногих, к кому вообще не было претензий по ходу чемпионата. Жалко, что красно-белые расстаются с сильными, а приобретают непонятных игроков. Жиго — въедливый защитник. Для него проиграть единоборство было просто недопустимо. Настоящий гладиатор. Он и атаки начинал очень часто. Однако потеря Жиго восполнима, если пригласят, например, Лукаку. Теоретически любая потеря восполнима. Как же будет на практике, не могу сказать. Что касается Ракицкого, допускаю на 5%, что украинец будет в «Спартаке» и заменит Жиго. Есть только один кудесник мяча, Дзюба, который может переходить в любую команду», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.