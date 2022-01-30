Мацуев: «Жиго запросто способен заиграть в клубах из топ-3 чемпионата Англии»

Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Плохие новости. Если мы говорим о легионерах такого уровня, Жиго — большая потеря. Сейчас нужно начинать искать поиски равноценной замены. Это должен быть игрок как минимум такого же класса. Помимо профессиональных качеств, для защитника очень важны и лидерские навыки. На Жиго и Джикию была надежда. Если они в порядке, душа была спокойна. Мы помним, что Жиго забивал решающие голы. Мы прекрасно понимаем, что не всегда игроки высокого класса могут раскрыться в нашей лиге. Тот же Гус Тиль, например. Поэтом уход Жиго — огромная потеря для «Спартака», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев считает, что Жиго способен прогрессировать в Европе.

«Способен ли Жиго заиграть в сильнейших клубах АПЛ? Да, абсолютно. Он из тех игроков, которые не растеряли в российском чемпионате. Мы знаем много примеров, когда игроки деградируют в нашем чемпионате, снижают требования к себе. Жиго из тех, кто способен прогрессировать и подтверждать свой уровень. В клубах из топ-3 чемпионата Англии запросто», — добавил Мацуев.

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.