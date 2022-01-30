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Мацуев: «Жиго запросто способен заиграть в клубах из топ-3 чемпионата Англии»

Денис Мацуев прокомментировал переход Самюэля Жиго в «Марсель»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Российский композитор и музыкант, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Плохие новости. Если мы говорим о легионерах такого уровня, Жиго — большая потеря. Сейчас нужно начинать искать поиски равноценной замены. Это должен быть игрок как минимум такого же класса. Помимо профессиональных качеств, для защитника очень важны и лидерские навыки. На Жиго и Джикию была надежда. Если они в порядке, душа была спокойна. Мы помним, что Жиго забивал решающие голы. Мы прекрасно понимаем, что не всегда игроки высокого класса могут раскрыться в нашей лиге. Тот же Гус Тиль, например. Поэтом уход Жиго — огромная потеря для «Спартака», — сказал Мацуев «СЭ».

Самюэль Жиго. Жиго подписал контракт с «Марселем», «Зенит» берет форварда «Интернасионала», ЦСКА ведет Шека

Также Мацуев считает, что Жиго способен прогрессировать в Европе.

«Способен ли Жиго заиграть в сильнейших клубах АПЛ? Да, абсолютно. Он из тех игроков, которые не растеряли в российском чемпионате. Мы знаем много примеров, когда игроки деградируют в нашем чемпионате, снижают требования к себе. Жиго из тех, кто способен прогрессировать и подтверждать свой уровень. В клубах из топ-3 чемпионата Англии запросто», — добавил Мацуев.

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Сенегал
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П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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28%

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12%

3.40
Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Филипе Силва Малком

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