Кавазашвили назвал переход Жиго в «Марсель» большой потерей для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Это очень большая потеря. Я сожалею, что так получилось. Но я его прекрасно понимаю. Самюэль находится в команде долгое время, в его адрес ни разу не было высказано претензий по его поведению или игре. Всегда были только теплые слова. Болельщики и специалисты футбола его любят. Если он так решил, то мне будет очень жаль, если он перейдет. Самюэль возвращается домой. В Москве он заработал честным трудом. К нему нет никаких претензий. Если еще Федун ему комиссионные выплатит за его позиции в «Спартаке», то это будет самый лучший выход для Федуна», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее стало известно, что «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самюэля Жиго. При этом остаток сезона футболист проведет в московском клубе на правах аренды.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.