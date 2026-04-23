Глава «Локомотива» Нагорных: «У клуба устойчивое финансовое состояние»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о финансовом положении клуба.

— Была информация, что «Локомотив» уже израсходовал бюджет на этот год. Спортивный директор Дмитрий Ульянов говорил, что для покупки игроков в летнее трансферное окно потребуется кого-то продать. Какая ситуация на самом деле?

— Эти вещи между собой не связаны. У «Локомотива» устойчивое финансовое состояние, о чем говорю регулярно. Да, при покупке игроков мы уже несколько лет исходим из позиции, что нужно кого-то продать. Но как мы видим сегодня, эта стратегия дает результат. «Локомотив» конкурентоспособен, находится в тройке лидеров чемпионата. Значит, мы действуем правильно.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в чемпионате России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max