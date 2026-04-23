«Акрон» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и махачкалинским «Динамо» в 26-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Динамо»: Волк, Сундуков, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Мрезиг, Хоссейннеджад, Глушков, Мастури, Миро, Агаларов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max