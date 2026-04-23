Нагорных: «Локомотив» сегодня — самая народная команда»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» назвал красно-зеленых самой народной командой.

«Локомотив» сегодня — самая народная команда. В клубе наибольшее количество российских игроков. За наш клуб болеют железнодорожники от Сахалина до Калининграда и не только. Сегодня «Локомотив» — надежда российского футбола. Сегодня «Локомотив» — это путеводная звезда для игроков. Как это происходит с Алексеем Батраковым, который стал футболистом основного состава и оказался интересен европейским командам», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в чемпионате России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max