Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о стратегии развития клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о дальнейших перспективах команды.

— Что со стратегией? Что будет происходить дальше после ухода Гисдоля?

— Команда работает. Стратегия — документ долгий. Мы остаемся ей верны, будем развиваться развитием молодежи. Вся команда работает.

— Что с Пабло?

— Он уехал. Мы сейчас обсуждаем предложение по его переходу в другие клубы на стандартных условиях, как обычная сделка по переходу. Мы получили предложение кот нескольких клубов и рассматриваем их.

— Рассматривается его продажа или аренда?

— Продажа?

— Вы занимаетесь поиском нового главного тренера?

— Нет, мы верим Марвину. Нам нравится, как работает.

— Вы можете сказать с уверенностью, что до конца сезона все будет также?

— А вы можете? Ситуация меняется.

Напомним, что некоторые легионеры покидают клубы в связи со сложившейся политической ситуацией. Недавно «Локомотив» покинул немецкий тренер Маркус Гисдоль.