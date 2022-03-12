Плутник сообщил, что «Локомотив» получил предложение о трансфере Пабло

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил о возможном трансфере защитника Пабло.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

«Получили предложение по Пабло, рассматриваем. Аренда? Полноценный трансфер», — сказал «СЭ» Плутник.

Пабло выступает за «Локомотив» с января 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Пабло сыграл за железнодорожников 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.