Председатель совета директоров «Локомотива» оценил период работы Рангника
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил период работы Ральфа Рангника в московском клубе.
— Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?
— Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что эта черная полоса останется в прошлом. Сегодня и главный тренер, и тренерский штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации. Конечно, уже избитая фраза, и футболисты, и руководители не раз ее повторяли: 14-е место — это не место для «Локомотива».
— Расставание с прошлой командой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?
— Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров. Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям. Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов, что команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах. Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы. Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.
— Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?
— Нет, с Рангником я не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба.
Ральф Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года, после чего стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас немец возглавляет сборную Австрии.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
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3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
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4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
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5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
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6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
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7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
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8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
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9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
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11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
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12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
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13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2