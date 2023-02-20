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Председатель совета директоров «Локомотива» оценил период работы Рангника

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Ральф Рангник.
Фото Global Look Press

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил период работы Ральфа Рангника в московском клубе.
— Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?
— Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что эта черная полоса останется в прошлом. Сегодня и главный тренер, и тренерский штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации. Конечно, уже избитая фраза, и футболисты, и руководители не раз ее повторяли: 14-е место — это не место для «Локомотива».

— Расставание с прошлой командой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?
— Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров. Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям. Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов, что команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах. Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы. Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.

— Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?
— Нет, с Рангником я не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба.

Ральф Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года, после чего стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Сейчас немец возглавляет сборную Австрии.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ральф Рангник
Юрий Нагорных
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Факел

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