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Сегодня, 00:30

Нагорных рассказал о долгах «Локомотива» и кредите ВТБ

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что у клуба сейчас нет долгов.

— Остались ли долги, какие есть вопросы к предыдущим руководителям?
— На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. Клуб устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой — у нас нет каких-то отягчающих финансовых обстоятельств.

— А тот кредит, который «Локомотив» не так давно брал у ВТБ, тоже погасили?
— Кредит погашен.

Ранее Нагорных ответил на вопрос о том, является ли «Локомотив» непрофильным активом РЖД.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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