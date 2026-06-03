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Тедеев пожаловался на состав «Акрона»: «Как конкурировать? Только за счет 12-13 человек...»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о проблемах с составом по ходу сезона-2025/26.

— С новым спортивным директором Алексеем Буртовым стало легче работать?

— Да, он долгое время находился внутри селекционной службы. Видел, что происходило при Чистякове, знал требования тренерского штаба. Алексей искал нужных игроков зимой, но многое не срасталось. Обращал внимание на молодежь, но в таком количестве отвлекаться на нее было нереально — из-за тяжелой турнирной ситуации. Мне нужны были футболисты, которые помогут решить задачу прямо сейчас. И снова, кроме Аревало, мы никого не взяли. А что за футболист Аревало? Сколько матчей он сыграл в чемпионате Уругвая? Это на перспективу. Способности есть. Надеюсь, что он заиграет.

Но какие опции на флангах у нас остались? Снова Болдырев и Пестряков. Решили Беншимола ставить туда. Но тогда остается один центральный нападающий — Дзюба... Кто его может заменить? Молодой Морозов, сыгравший считаное количество матчей во Второй лиге? Чтобы Дзюба проводил по 60-70 минут и мы могли давать ему отдыхать, заменить его мог только Беншимол. Но тогда кто на фланге? Ограниченность в выборе нам очень сильно мешала.

У нас никогда не набиралось в заявке больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский — это те, кто должен был по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них, вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте. И еще стоит отметить, что основные футболисты у нас выбывали из-за травм на длительный срок. Оборачиваешься на 60-й минуте, а на скамейке сидят абсолютно молодые ребята, еще совсем зеленые. Безусловно, это здорово, что они есть. Но не в таком количестве, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

Артем Дзюба и&nbsp;Заур Тедеев.«Было бы символично, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». И выиграл титул». Откровенный Тедеев

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РПЛ
ФК Акрон
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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