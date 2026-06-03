Тедеев пожаловался на состав «Акрона»: «Как конкурировать? Только за счет 12-13 человек...»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал о проблемах с составом по ходу сезона-2025/26.

— С новым спортивным директором Алексеем Буртовым стало легче работать?

— Да, он долгое время находился внутри селекционной службы. Видел, что происходило при Чистякове, знал требования тренерского штаба. Алексей искал нужных игроков зимой, но многое не срасталось. Обращал внимание на молодежь, но в таком количестве отвлекаться на нее было нереально — из-за тяжелой турнирной ситуации. Мне нужны были футболисты, которые помогут решить задачу прямо сейчас. И снова, кроме Аревало, мы никого не взяли. А что за футболист Аревало? Сколько матчей он сыграл в чемпионате Уругвая? Это на перспективу. Способности есть. Надеюсь, что он заиграет.

Но какие опции на флангах у нас остались? Снова Болдырев и Пестряков. Решили Беншимола ставить туда. Но тогда остается один центральный нападающий — Дзюба... Кто его может заменить? Молодой Морозов, сыгравший считаное количество матчей во Второй лиге? Чтобы Дзюба проводил по 60-70 минут и мы могли давать ему отдыхать, заменить его мог только Беншимол. Но тогда кто на фланге? Ограниченность в выборе нам очень сильно мешала.

У нас никогда не набиралось в заявке больше 20 полевых игроков. Из них Морозов, Дмитриев, Попенков, Базилевский — это те, кто должен был по факту выходить на замену и усиливать игру. У любого другого запасного команды второй восьмерки РПЛ больше матчей, чем у них, вместе взятых. И как конкурировать? Только за счет 12-13 человек, из которых 10 в старте. И еще стоит отметить, что основные футболисты у нас выбывали из-за травм на длительный срок. Оборачиваешься на 60-й минуте, а на скамейке сидят абсолютно молодые ребята, еще совсем зеленые. Безусловно, это здорово, что они есть. Но не в таком количестве, — сказал Тедеев в интервью «СЭ».

Тедеев покинул «Акрон» 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. С 27 очками тольяттинцы финишировали на 13-м месте в турнирной таблице.

В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Акрон» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Мурата Искакова победил «Ротор» (2:0; 0:1).

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