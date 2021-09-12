Празднование гола от игроков «Сочи» в стиле Франческо Тотти
12 сентября 2021, 23:54
«Сочи» победил «Уфу» на своем поле в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 3:1.
После одного из голов команды защитник Родригау успел сделать селфи с партнерами по команде Матео Кассьера и Кристианом Нобоа. Оба футболиста отличились в этой встречи.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю