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Празднование гола от игроков «Сочи» в стиле Франческо Тотти

12 сентября 2021, 23:54
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«Сочи» победил «Уфу» на своем поле в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 3:1.

После одного из голов команды защитник Родригау успел сделать селфи с партнерами по команде Матео Кассьера и Кристианом Нобоа. Оба футболиста отличились в этой встречи.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр