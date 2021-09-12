Руй Витория поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Химками»
23:37
Главный тренер «Спартака» Руй Витория посвятил пост в Instagram победе команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ над «Химками» (3:1).
«Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка фанатов очень нам помогла. Вместе мы сильнее!» — написал португалец.
После финального свистка футболисты красно-белых пошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков. Оттуда понеслось скандирование в поддержку главного тренера: «Руй Ви-то-рия!»
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр
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