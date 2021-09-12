Руй Витория поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория посвятил пост в Instagram победе команды в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ над «Химками» (3:1).

«Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка фанатов очень нам помогла. Вместе мы сильнее!» — написал португалец.

После финального свистка футболисты красно-белых пошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков. Оттуда понеслось скандирование в поддержку главного тренера: «Руй Ви-то-рия!»