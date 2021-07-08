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Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон

15:41
Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон. Фото Сайт Footy Headlines. Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон. Фото Сайт Footy Headlines
Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон. Фото Сайт Footy Headlines.
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На сайте Footy Headlines появились снимки двух комплектов игровой формы «Краснодара» на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционном для команды черном и зеленом цветах. На футболке присутствует узор. Гостевая форма сделана с таким же узором, но в голубом цвете.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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