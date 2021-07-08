Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон

На сайте Footy Headlines появились снимки двух комплектов игровой формы «Краснодара» на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционном для команды черном и зеленом цветах. На футболке присутствует узор. Гостевая форма сделана с таким же узором, но в голубом цвете.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.