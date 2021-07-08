Ещенко на тренировке «Спартака» забил гол рабоной

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instargam опубликовал видео того, как он забивает гол рабоной.

«Работаем с дедом Сергеем Ребровым дальше. Илья Гапонов — голевая», — написал футболист.

«Мастер», — написал в комментариях полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов.

11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».