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Ещенко на тренировке «Спартака» забил гол рабоной

15:02
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instargam опубликовал видео того, как он забивает гол рабоной.

«Работаем с дедом Сергеем Ребровым дальше. Илья Гапонов — голевая», — написал футболист.

«Мастер», — написал в комментариях полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов.

11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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