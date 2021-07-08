Ещенко на тренировке «Спартака» забил гол рабоной
15:02
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instargam опубликовал видео того, как он забивает гол рабоной.
«Работаем с дедом Сергеем Ребровым дальше. Илья Гапонов — голевая», — написал футболист.
«Мастер», — написал в комментариях полузащитник красно-белых Резиуан Мирзов.
11 июля «Спартак» проведет товарищеский матч с «Сочи».
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