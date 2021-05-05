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Португальский журналист рассказал о трудностях в переговорах «Спартака» с Руем Виторией

17:02
Руй Витория. Фото AFP
Руй Витория. Фото AFP
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Журналист португальского издания O Jogo Руй Мигель Гомес раскрыл известные ему подробности переговоров «Спартака» с Руйем Виторией.

«На данный момент Руи Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта — 2 или 3 года, а также некоторые незначительные моменты. Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит 8 или 9 человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это», — сказал Гомес «СЭ».

Также португальский журналист поделился своим мнением о перспективах 51-летнего специалиста в «Спартаке».

«Я думаю, он очень хороший тренер, он выиграл 6 титулов с «Бенфикой», дважды становился чемпионом. Он знает, как играть в Лиге чемпионов, его стиль хвалил Гвардиола. Также Руи Витория уделяет много внимания молодым игрокам, любит работать с ними и проверяет их в деле», — добавил Гомес.

Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.

(Сергей Федоров)

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