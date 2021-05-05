Кварацхелия восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия восстановился от повреждения, которое получил во встрече 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0) в апреле, сообщает «Бизнес Online» 5 мая.

Грузин в той встрече повредил мышцы задней поверхности бедра. Существовал риск того, что Хвича пропустит остаток сезона.

Ближайший матч «Рубин» проведет 8 мая на выезде в Туле. Вполне возможно, что Кварацхелия примет участие в игре с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в составе «Рубина» и отличился в них четырьмя голами. По ходу розыгрыша он пять раз признавался лучшим игроком матча.