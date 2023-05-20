Пономарев считает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют вничью

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Красно-белые будут стремится выиграть, потому что отрыв станет большим. Армейцы же могут сыграть и от обороны, а потом ловить соперника на контратаках. У нас полузащита хорошая, в нападении Чалов и Заболотный тоже сыгрались. Опасность от ЦСКА в любом случае будет исходить. «Спартак» очень слабо играет в обороне. Они не понимают, как играть в защите. Абаскаль никак их не научит обороняться. Это очень сложный процесс. С точки зрения эмоций жду хорошую игру. Для болельщиков будет очень интересный матч. Думаю, что игра завершится ничьей — либо 0:0, либо 1:1», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Матч пройдет завтра, 21 мая, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — 16.30 мск.