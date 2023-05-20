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Сегодня, 21:05

Пономарев считает, что «Спартак» и ЦСКА сыграют вничью

Виталий Косик
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Красно-белые будут стремится выиграть, потому что отрыв станет большим. Армейцы же могут сыграть и от обороны, а потом ловить соперника на контратаках. У нас полузащита хорошая, в нападении Чалов и Заболотный тоже сыгрались. Опасность от ЦСКА в любом случае будет исходить. «Спартак» очень слабо играет в обороне. Они не понимают, как играть в защите. Абаскаль никак их не научит обороняться. Это очень сложный процесс. С точки зрения эмоций жду хорошую игру. Для болельщиков будет очень интересный матч. Думаю, что игра завершится ничьей — либо 0:0, либо 1:1», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Матч пройдет завтра, 21 мая, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — 16.30 мск.

Источник: Betonmobile
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Ненахов считает, что «Локомотив» стал сильнее
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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