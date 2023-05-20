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Сегодня, 21:03

Клотет — о составе «Торпедо»: «Мы должны сформировать команду заново под требования РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жозеп Клотет.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, кто останется в составе команды по итогам сезона.

— Вы сказали: «Актеры не меняются, как и режиссер». Что вы имели в виду под словом «режиссер»?

— Это просто сравнение. Суть в том, что любой мог быть режиссером — Спилберг или кто-то еще. Большая разница в классе, в лиге. Здесь другие скорости и агрессивность. Разница чувствуется. Я не говорю с негативом: это часть процесса, в котором мы участвуем. «Торпедо» несколько сезонов играло хорошо. Если бы не ковид, «Торпедо» вышло бы в РПЛ раньше, чем сделало сейчас. Это нормальная ситуация, когда команда выходит в РПЛ. В трансферные окна формируется костяк команды. Не хватает времени. И вы оказываетесь опять в лиге ниже. Некоторые команды после этого опускают руки, а некоторые воспринимают это как часть процесса. Сейчас будет еще одно трансферное окно, где мы должны сформировать команду заново под требования РПЛ. И чтобы быть в РПЛ, мы должны стать клубом РПЛ.

— Есть понимание, сколько игроков из нынешнего состава останется в команде?

— Я ценю тех игроков, кто есть сейчас. Тех, кто прошел весь пусть с нами в Первой лиге. И тех, кто вышел с нами — Самсонов, Енин, Рязанцев, Лебеденко — у них заканчиваются контракты. Мне хочется сделать так, чтобы был максимум российских игроков. Чтобы были высокие требования. Мы знаем, что в первой лиге у нас может быть только 4 легионера. Если у нас будут легионеры, я хочу, чтобы это были люди с опытом игры в России.

Источник: ФК «Торпедо»
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
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Локомотив

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