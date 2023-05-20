Клотет — о составе «Торпедо»: «Мы должны сформировать команду заново под требования РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, кто останется в составе команды по итогам сезона.

— Вы сказали: «Актеры не меняются, как и режиссер». Что вы имели в виду под словом «режиссер»?

— Это просто сравнение. Суть в том, что любой мог быть режиссером — Спилберг или кто-то еще. Большая разница в классе, в лиге. Здесь другие скорости и агрессивность. Разница чувствуется. Я не говорю с негативом: это часть процесса, в котором мы участвуем. «Торпедо» несколько сезонов играло хорошо. Если бы не ковид, «Торпедо» вышло бы в РПЛ раньше, чем сделало сейчас. Это нормальная ситуация, когда команда выходит в РПЛ. В трансферные окна формируется костяк команды. Не хватает времени. И вы оказываетесь опять в лиге ниже. Некоторые команды после этого опускают руки, а некоторые воспринимают это как часть процесса. Сейчас будет еще одно трансферное окно, где мы должны сформировать команду заново под требования РПЛ. И чтобы быть в РПЛ, мы должны стать клубом РПЛ.

— Есть понимание, сколько игроков из нынешнего состава останется в команде?

— Я ценю тех игроков, кто есть сейчас. Тех, кто прошел весь пусть с нами в Первой лиге. И тех, кто вышел с нами — Самсонов, Енин, Рязанцев, Лебеденко — у них заканчиваются контракты. Мне хочется сделать так, чтобы был максимум российских игроков. Чтобы были высокие требования. Мы знаем, что в первой лиге у нас может быть только 4 легионера. Если у нас будут легионеры, я хочу, чтобы это были люди с опытом игры в России.