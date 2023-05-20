Ненахов считает, что «Локомотив» стал сильнее

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).

«Факел» слабее, чем был в первом круге? Это мы стали сильнее. В первом круге мы были безобразные, сейчас мы набрали форму, находимся в хороших кондициях. «Факел» как был сильный, упертый, так и остался. Мне понравилась моя игра сегодня, хорошо сыграл. Остальное пусть оценивают тренера.

В первом тайме мы больше играли с мячом, поэтому я больше кайфовал от первого тайма, чем от второго. Во втором было больше борьбы, но главное результат», — приводит слова Ненахова Metaratings.ru.

Во встрече против «Факела» Ненахов появился на поле в стартовом составе «Локомотива» и отыграл весь матч без замен.