Педро — о первом матче «Зенита» на сборах в Катаре: «Очень хорошая игра. Рад, что удалось отличиться»

Вингер «Зенита» Педро прокомментировал победу в первом товарищеском матче на зимних сборах в Дохе (Катар).

22 января петербургская команда обыграла «Шанхай Порт» со счетом 4:1. 19-летний бразилец отметился голом в этой встрече.

«Очень хороший матч провели. Поздравляю всю команду! Очень рад, что удалось отличиться. Надеюсь, что продолжим в том же духе, будем наращивать обороты и продолжим эту победную серию в товарищеских матчах», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Педро.

На вопрос о голе, который он забил, перекинув мяч через вышедшего далеко из ворот вратаря, футболист объяснил принятое решение.

«Вообще отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось», — добавил Педро.

Для «Зенита» этот матч стал первым испытанием в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» 1 очко.