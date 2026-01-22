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22 января, 21:17

Педро — о первом матче «Зенита» на сборах в Катаре: «Очень хорошая игра. Рад, что удалось отличиться»

Алина Савинова

Вингер «Зенита» Педро прокомментировал победу в первом товарищеском матче на зимних сборах в Дохе (Катар).

22 января петербургская команда обыграла «Шанхай Порт» со счетом 4:1. 19-летний бразилец отметился голом в этой встрече.

«Очень хороший матч провели. Поздравляю всю команду! Очень рад, что удалось отличиться. Надеюсь, что продолжим в том же духе, будем наращивать обороты и продолжим эту победную серию в товарищеских матчах», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Педро.

На вопрос о голе, который он забил, перекинув мяч через вышедшего далеко из ворот вратаря, футболист объяснил принятое решение.

«Вообще отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось», — добавил Педро.

Для «Зенита» этот матч стал первым испытанием в рамках подготовки ко второй части сезона.

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» 1 очко.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Педро (Зенит)
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
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9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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 2
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Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

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 1 1 0
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Максим Савельев
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