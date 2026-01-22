Семак — о дебюте Дивеева за «Зенит»: «Игорь провел очень хороший матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил результат первого товарищеского матча на зимних сборах в Катаре, в котором сине-бело-голубые одержали победу над «Шанхай Порт» со счетом 4:1.

«Самое важное сейчас — что все здоровы, все без травм. Нам внимательно нужно подходить к состоянию игроков, особенно в начале первого сбора, когда организм получает нагрузку, которая обычно в сезоне присутствует. Конечно, для нас это плюс, что все сегодня сыграли столько, сколько запланировали. По игре: я думаю, неплохой матч, было много моментов и в первом тайме, и во втором тайме. В целом, я думаю, что и результатом, и качеством на данном отрезке мы удовлетворены», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Отдельно тренер «Зенита» прокомментировал дебют в контрольном матче защитника Игоря Дивеева, который провел на поле 45 минут.

«Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — добавил он.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» 1 очко.