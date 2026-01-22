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22 января, 21:09

Дивеев после дебютного матча за «Зенит»: «Хорошо понимаем друг друга с партнерами»

Алина Савинова

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от первой игры за сине-бело-голубых и оценил взаимодействие с партнерами по новой команде.

22 января футболист принял участие в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1). Он вышел на игру в стартовом составе «Зенита» и провел на поле один тайм.

«Интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать. Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он «выдергивается», я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Все хорошо в этом плане», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.

Также защитник ответил, насколько серьезное сопротивление оказал соперник.

«Не сказал бы, чтобы сопротивление было высоким, но все равно они готовятся к чемпионату, идет ротация состава. Хорошая команда, на мяче пытаются играть, низом выходить из обороны. Чтобы какие-то были моменты у них... Наверное, такого не вспомню», — добавил он.

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Игорь Дивеев
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2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
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8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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Педро

Зенит

 2
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 1 1 0
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