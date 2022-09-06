Урунов вызван в сборную Узбекистана

Полузащитник «Урала» Остон Урунов вызван в сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

С 19 по 28 сентября национальная команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Республику Корея.

23-го числа сборная Узбекистана проведет товарищеский матч с командой Камеруна, а 27-го — с Коста-Рикой.

2 сентября «Урал» объявил о подписании контракт с 21-летним узбекским полузащитником. Соглашение екатеринбургского клуба с Уруновым рассчитано до 30 июня 2024 года.