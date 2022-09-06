Урунов вызван в сборную Узбекистана
Полузащитник «Урала» Остон Урунов вызван в сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
С 19 по 28 сентября национальная команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Республику Корея.
23-го числа сборная Узбекистана проведет товарищеский матч с командой Камеруна, а 27-го — с Коста-Рикой.
2 сентября «Урал» объявил о подписании контракт с 21-летним узбекским полузащитником. Соглашение екатеринбургского клуба с Уруновым рассчитано до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.me/fc_uralEkb/4050
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