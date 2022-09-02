«Урал» объявил о заключении контракта с Уруновым

Узбекский полузащитник Остон Урунов переходит в «Урал», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединится к команде уже завтра, а тренироваться с ней начнет с понедельника, 5 сентября.

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».