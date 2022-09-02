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Сегодня, 17:12

«Урал» объявил о заключении контракта с Уруновым

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Остон Урунов.
Фото ФК «Спартак»

Узбекский полузащитник Остон Урунов переходит в «Урал», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист присоединится к команде уже завтра, а тренироваться с ней начнет с понедельника, 5 сентября.

2 сентября «Спартак» сообщил о расторжении контракта с 21-летним Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию.

Узбекский футболист провел за красно-белых 9 матчей в 2020 году, забив 1 гол. После этого он выступал в аренде в «Уфе».

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/3965
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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П
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Спартак

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