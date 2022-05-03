Полузащитник «Урала»: «Не думаем о том, чтобы отправить «Спартак» в переходные матчи»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев рассказал о настрое на предстоящий матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— У них хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжелая игра у нас с ними. Посмотрим, как все сложится.

— По игре они заслуживают своего нынешнего места?

— Не знаю, не буду это комментировать.

— Есть желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей, сотворить историю?

— Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше, — цитируют Егорычева «Известия».

— Сейчас больше уверенности, что все хорошо закончится для вас и вы не вылетите?

— Я все время верил, что мы можем показать свои сильные качества и лучше играть. Так что для меня неудивительно, что мы выиграли последние два матча, перестроившись на новую схему. Я верил, что мы можем вылезти из тяжелой ситуации. Дай бог получится в итоге избежать вылета.