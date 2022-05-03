В ЦСКА прокомментировали информацию о решении выкупить у «Лилля» права на Языджи

В ЦСКА отреагировали на слова агента полузащитника Юсуфа Языджи, который заявил, что московский клуб выкупит права на игрока у французского «Лилля».

«Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идет — и по Юсуфу, и по всем другим «контрактным вопросам».

Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остается без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.