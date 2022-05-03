Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:20

В ЦСКА прокомментировали информацию о решении выкупить у «Лилля» права на Языджи

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В ЦСКА отреагировали на слова агента полузащитника Юсуфа Языджи, который заявил, что московский клуб выкупит права на игрока у французского «Лилля».

«Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идет — и по Юсуфу, и по всем другим «контрактным вопросам».

Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остается без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации», — говорится в сообщении в Telegram-канале московского клуба.

В нынешнем сезоне Языджи провел за ЦСКА 11 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

В составе «Лилля» форвард становился чемпионом страны и завоевывал Суперкубок Франции.

ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно мариновать шашлык, чтобы он получился вкусным
Чемпионат мира по хоккею без России и КХЛ. Абсурдные санкции перед ЧМ коснулись даже финна с русской фамилией
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Агентство Дугласа Сантоса заявило, что игрок останется в «Зените»
Спиридонов: «Спартаку» пора прекратить жаловаться на судейство и начать играть»
Витория вспомнил работу в «Спартаке»: «Не было трансферов, 7-8 важных людей покинули клуб»
Агент Гапонова оценил шансы защитника остаться в «Крыльях Советов»
Глушенков и Гапонов могут остаться в «Крыльях Советов»
Агент Гиговича: «Уважаем контракт с «Ростовом», но я не знаю, чем все закончится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «В том, что у Витории не все получались в «Спартаке», виноват только он сам»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости