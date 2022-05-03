Гаджиев: «Не думаю, что вражда с «Зенитом» усилится, если «Спартак» не организует чемпионский коридор»

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, должен ли «Спартак» организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Такая традиция правильная. Это показывает, что на поле мы соперники, а здесь уважаем и ценим друг друга. Но в наших традициях чемпионского коридора не было. Мне кажется, что можно несколько попроще поздравить победителя. Но проявить свое уважение — это всегда хорошо, это по-спортивному. Но при этом надо постараться выиграть у чемпионов, поднять свой престиж, который у «Спартака» чуть-чуть упал. Противостояние команд — нормальная вещь, пока не переходит рамки дозволенного. Не думаю, что вражда усилится, если «Спартак» не организует чемпионский коридор», — сказал Гаджиев «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая на стадионе Открытие Банк Арена. Начало — в 16.30 по московскому времени.