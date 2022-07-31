Хлусевич: «Мы хорошо вышли на игру с «Оренбургом», готовились и знали, что будем делать на поле»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич оценил победу команды над «Оренбургом» (4:1) в матче третьего тура РПЛ.

— Заработали три очка, забили достаточно мячей, было много моментов, которые надо было реализовывать.

— Во втором тайме казалось, что пошли качели.

— Потому что пропустили неприятный гоЛ с отскока. Но мы реабилитировались и забили еще один.

— По тому, как играли в первом тайме казалось, что «Оренбург» команда ФНЛ.

— Я не могу комментировать действия другой команда. Наверное, мы хорошо вышли на игру, готовились к этому матчу и знали, что будем делать на поле.

— Хороший старт. По семь очков сразу у трех команд. Есть уверенность, что придется бороться за чемпионство.

— Конечно, у «Спартака» всегда самые высокие задачи и самые высокие цели. Почему нет?

«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице с 7 очками в 3 матчах. Красно-белые опережают ЦСКА по дополнительным показателям, по этой же причине команда находится ниже «Зенита».