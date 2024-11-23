Маркиньос: «Надо, чтобы каждый бился друг за друга, потому что так и должен действовать «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:2).

— Как тебе матч?

— Очень счастливы, что победили. Я считаю, что хорошо сыграли. Надо продолжать в том же духе, чтобы каждый бился друг за друга, потому что так и должен действовать «Спартак».

— Как тебе играть в такую погоду?

— Для меня это был первый опыт. Да, конечно, холодно. Погода не такая, как в Бразилии, но это Россия, все нормально.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, набрав 31 балл. «Локомотив» с 34 очками остается третьим в турнирной таблице.

(Александр Абустин)