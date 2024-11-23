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Маркиньос: «Надо, чтобы каждый бился друг за друга, потому что так и должен действовать «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:2).

— Как тебе матч?

— Очень счастливы, что победили. Я считаю, что хорошо сыграли. Надо продолжать в том же духе, чтобы каждый бился друг за друга, потому что так и должен действовать «Спартак».

— Как тебе играть в такую погоду?

— Для меня это был первый опыт. Да, конечно, холодно. Погода не такая, как в Бразилии, но это Россия, все нормально.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, набрав 31 балл. «Локомотив» с 34 очками остается третьим в турнирной таблице.

(Александр Абустин)

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
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23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
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Химки – Краснодар
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Спартак – Локомотив
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Кр. Советов – Ахмат
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 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

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Краснодар

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П
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Зенит

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Бителло

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Зенит

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