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Сегодня, 20:53

Наумов — о разгроме «Локомотива»: «Нельзя так играть в дерби со «Спартаком»!»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» поражение команды в 16-м туре РПЛ от «Спартака» (2:5).

«Локомотив» играл абсолютно безрассудно. Сегодня были видны неопытность и незрелость игроков и тренерского штаба. Нельзя так играть в дерби со «Спартаком»! Даже если вы пропускаете первые, нужно собраться и показывать свою игру, а не бежать сломя в голову в попытке отыграться. В результате после первого гола пропустили еще два. Во втором же тайме, когда начало все получаться, забили два, нужно было аккуратно двигаться дальше. Но нет, они побежали забивать третий, а вместо этого получили еще два пропущенных. Невозможно допускать такие ошибки со «Спартаком». Конечно, через такое тоже нужно проходить, не вижу в этом матче какой-то трагедии. На ошибках учатся, и думаю, команда вынесет из этой игры урок, и больше не будет так ошибаться», — сказал Наумов «СЭ».

Бывший президент «Локомотива» также отметил работу тренера «Спартака» Деяна Станковича в этом матче.

«Станкович сегодня себя показал как сильного тренера. Он решил закрыть Батракова, приставив к нему Умярова, и все — Батракова сегодня не было видно, тем самым лишив «Локомотив» системообразующего игрока», — добавил Наумов.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив

 10
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П
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 8
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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

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