Наумов — о разгроме «Локомотива»: «Нельзя так играть в дерби со «Спартаком»!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» поражение команды в 16-м туре РПЛ от «Спартака» (2:5).

«Локомотив» играл абсолютно безрассудно. Сегодня были видны неопытность и незрелость игроков и тренерского штаба. Нельзя так играть в дерби со «Спартаком»! Даже если вы пропускаете первые, нужно собраться и показывать свою игру, а не бежать сломя в голову в попытке отыграться. В результате после первого гола пропустили еще два. Во втором же тайме, когда начало все получаться, забили два, нужно было аккуратно двигаться дальше. Но нет, они побежали забивать третий, а вместо этого получили еще два пропущенных. Невозможно допускать такие ошибки со «Спартаком». Конечно, через такое тоже нужно проходить, не вижу в этом матче какой-то трагедии. На ошибках учатся, и думаю, команда вынесет из этой игры урок, и больше не будет так ошибаться», — сказал Наумов «СЭ».

Бывший президент «Локомотива» также отметил работу тренера «Спартака» Деяна Станковича в этом матче.

«Станкович сегодня себя показал как сильного тренера. Он решил закрыть Батракова, приставив к нему Умярова, и все — Батракова сегодня не было видно, тем самым лишив «Локомотив» системообразующего игрока», — добавил Наумов.

«Спартак» (31 очко) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Локомотив» (34) остается третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 1 декабря. «Локомотив» в этот же день на своем поле примет «Химки».

Денис Сафронов