Монтес — о поражении от «Спартака»: «На поле был не тот «Локомотив», который мы привыкли видеть»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал «СЭ» поражение от «Спартака» (2:5) в матче 16-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что сегодня на поле был не тот «Локомотив», который мы привыкли видеть на протяжении сезона. Здесь виноваты все, в том числе и я. Просто надо делать правильные выводы из ошибок и двигаться дальше», — сказал «СЭ» Монтес.

«Локомотив» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 1 декаюря против «Химок».