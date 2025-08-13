Полузащитник «Спартака» Дмитриев — о результатах команды: «Мы должны себя спасать»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев в разговоре с «СЭ» высказался о результатах команды на старте сезона.

«Будем разбираться и смотреть, что у нас не получается. Будем готовиться к следующему матчу. Чувствуем ли мы то, что главный тренер на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся. Мы все — одна команда», — сказал Дмитриев «СЭ».

После поражения от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые после четвертого тура занимают 11-е место.