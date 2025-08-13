В махачкалинском «Динамо» заявили, что клуб не публиковал оскорбительное видео в адрес Дзюбы

Директор по развитию и PR махачкалинского «Динамо» Сергей Расулов в комментарии для «СЭ» отреагировал на публикацию оскорбительного видео, посвященного нападающему «Акрона» Артему Дзюбе.

«У нас нет и никогда не было аккаунта в тикток. Рекомендую коллегам проверять такую информацию, прежде чем ее публиковать. Мне кажется, мы максимально открытый клуб, к которому всегда можно обратиться за уточняющей информацией. Если бы так произошло в этой ситуации, мы бы просто сказали, что у нас аккаунта в тиктоке не было и нет. С коллегами из «Акрона» у нас прекрасные отношения, прекрасное отношение к Артему Дзюбе. Это большой футболист для российского футбола. Ничего подобного с нашей стороны просто не могло произойти», — сказал Расулов «СЭ».

Команды встречались 8 августа в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась ничьей — 1:1.