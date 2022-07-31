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Хлусевич — о борьбе за чемпионство: «Нужно работать, верить в себя и команду, и в единство»

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что изменилось в команде с приходом Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

— Что главное, что изменил Абаскаль? Понял его как тренера?

— Мы поняли друг друга еще на сборах, провели достаточно много времени, он достаточно много изменил.

— Что именно?

— Я не буду, наверное, говорить.

— «Спартак» дважды подряд побеждает с разгромом. Такого давно не было.

— Создаем много моментов. Единственное, что хотелось бы изменить это ноль сзади. Я думаю мы будем надо этим работать.

— Селихов изменяет ситуацию со своей стороны?

— Конечно. И нам, как защитникам, пропускать очередной мяч в свои ворота.

— Что нужно делать «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат?

— Нужно работать, верить в себя и команду, и в единство.

— Если все игроки поверят в себя, «Спартак» станет чемпионом?

— Я думаю, что для нас вполне возможно бороться за высокие позиции.

Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
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 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
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10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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