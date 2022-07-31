Хлусевич — о борьбе за чемпионство: «Нужно работать, верить в себя и команду, и в единство»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что изменилось в команде с приходом Гильермо Абаскаля на пост главного тренера.

— Что главное, что изменил Абаскаль? Понял его как тренера?

— Мы поняли друг друга еще на сборах, провели достаточно много времени, он достаточно много изменил.

— Что именно?

— Я не буду, наверное, говорить.

— «Спартак» дважды подряд побеждает с разгромом. Такого давно не было.

— Создаем много моментов. Единственное, что хотелось бы изменить это ноль сзади. Я думаю мы будем надо этим работать.

— Селихов изменяет ситуацию со своей стороны?

— Конечно. И нам, как защитникам, пропускать очередной мяч в свои ворота.

— Что нужно делать «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат?

— Нужно работать, верить в себя и команду, и в единство.

— Если все игроки поверят в себя, «Спартак» станет чемпионом?

— Я думаю, что для нас вполне возможно бороться за высокие позиции.