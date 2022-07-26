Тин Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»

Защитник «Локомотива» Едвай заявил, что никогда бы не исключил российские клубы из еврокубков

Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что никогда бы не исключил российские клубы из еврокубков.

«Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков. Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходится воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские команды из всех международных турниров.

2 мая УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.