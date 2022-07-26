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Тин Едвай: «Я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков»

Защитник «Локомотива» Едвай заявил, что никогда бы не исключил российские клубы из еврокубков
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что никогда бы не исключил российские клубы из еврокубков.

«Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков. Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходится воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские команды из всех международных турниров.

2 мая УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tin-edvaj-ya-by-nikogda-ne-isklyuchil-rossijskie-kluby-iz-evrokubkov/
Тин Едвай
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ФК Локомотив (Москва)
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