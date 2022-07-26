Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в беседе с корреспондентом «СЭ» оценил результаты команды на старте сезона.

«Думаю, что начало этого сезона пока хорошее для нас. Три очка из шести — нормальный результат, я считаю. У нас сразу же было две игры в гостях, одну мы выиграли, другую проиграли. Ничего страшного не произошло. Идем дальше и смотрим только вперед!» — сказал Нобоа «СЭ».

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Ахмата» дома. Матч состоится 30 июля, начало — в 20.00 по московскому времени.