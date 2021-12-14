Полузащитник «Сочи» Цаллагов: «Во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию»
Цаллагов подвел итоги первой половины сезона для «Сочи»
09:00
Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).
«Одержали отличную победу, все ребята молодцы. Было важно закончить первую часть сезона на хорошей ноте. Как я могу оценить первую часть сезона? Третье место — хороший результат, и за это спасибо! Но во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию», — передает слова Цаллагова корреспондент «СЭ» Антон Иванов.
«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.
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