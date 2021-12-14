Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Полузащитник «Сочи» Цаллагов: «Во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию»

Цаллагов подвел итоги первой половины сезона для «Сочи»
09:00
Теги:

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

«Одержали отличную победу, все ребята молодцы. Было важно закончить первую часть сезона на хорошей ноте. Как я могу оценить первую часть сезона? Третье место — хороший результат, и за это спасибо! Но во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию», — передает слова Цаллагова корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Выкатка первого летного БПЛА «Охотник» прошла в Новосибирске
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры