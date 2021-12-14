Полузащитник «Сочи» Цаллагов: «Во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию»

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

«Одержали отличную победу, все ребята молодцы. Было важно закончить первую часть сезона на хорошей ноте. Как я могу оценить первую часть сезона? Третье место — хороший результат, и за это спасибо! Но во второй части сезона будем пробовать улучшать свою позицию», — передает слова Цаллагова корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.