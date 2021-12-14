Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Башкирии сообщил, что вопрос финансирования «Уфы» решен

08:34
Теги:

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все финансовые проблемы «Уфы» решены.

Летом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что команда недофинансирована, но проблем не испытывает.

«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьезно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова ТАСС.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13191613

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Еще одну нашу федерацию наказали за систематический допинг. Под санкциями — триатлон
Трое детей погибли от отравления в Саратовской области
0