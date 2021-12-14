Глава Башкирии сообщил, что вопрос финансирования «Уфы» решен

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все финансовые проблемы «Уфы» решены.

Летом генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что команда недофинансирована, но проблем не испытывает.

«Я с интересом смотрю матчи с участием нашего клуба. Хочу отметить, что многие молодые спортсмены демонстрируют творческий подход к игре, постепенно набираются опыта и серьезно прогрессируют в борьбе с соперником на поле. Конечно, это привлекает интерес других клубов, но мы заинтересованы в формировании сильного состава нашей команды. Все финансовые вопросы, которые возникали ранее, мы уже разрешили», — цитирует Хабирова ТАСС.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице.