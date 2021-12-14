«Новое поколение не так ярко себя показывает». Сычев назвал причину бед российского футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объяснил, почему его поколение футболистов больше подходило для игры в Европе, чем нынешнее.

«В мое время уровень российских футболистов был выше, и европейские клубы приглашали их, чтобы усилиться, — приводит слова Сычева Sport24. — Сейчас, к сожалению, уровень снизился, и ярких футболистов, личностей стало меньше. Это беда всего российского футбола. Новое поколение не так ярко себя показывает. Хочется, чтобы это поменялось. Все-таки финансовая составляющая в России сейчас на хорошей планке: есть чем мотивировать».

Экс-нападающий поделился мнением о том, чего не хватает нынешнему поколению футболистов.

«Чтобы переехать за границу, нужно иметь сильный характер, потому что там все новое — другой менталитет. И никто тебе не отдаст место в составе. Не все готовы доказывать заново. Это удел тех, кто стремится на самый верх. Хорошо хоть у нас есть примеры — Миранчук и Головин. Надеюсь, молодежь будет смотреть и равняться на них. Сейчас еще Иосифов, который перешел из «Локомотива» в «Вильярреал» и хорошо себя там проявляет», — сказал он.

Напомним, что в 2002 году Сычев перешел из «Спартака» в «Марсель». В составе французской команды нападающий провел 33 матча и забил пять мячей.